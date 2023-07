Raad van State steekt stokje voor "mogelijk grootste ontbossing van de eeuw in Vlaanderen"

"We zijn dus ontgoocheld", gaat de burgemeester verder. "Dit RUP bood ons kansen. Het gaat op die locatie om industriegrond, waar zware industrie is toegelaten. Dat wilden we zelf niet, dus leek de ontginning ons de beste piste om er uiteindelijk een gebied van natuur en zachte recreatie van te maken. Het dossier heeft voor heel wat beroering gezorgd, maar we hebben die telkens proberen weg te nemen via overleg en informatievergaderingen."

Volgens Van Baelen treft zijn gemeente geen schuld. "Vlaanderen oordeelde, na de goedkeuring van het milieueffectenrapport (MER) in 2018, dat wij een RUP mochten opstellen, ook al gebeurt dat normaal op Vlaams niveau. De RvS zegt nu dat dat MER niet voldoende uitgewerkt was. Maar daar zitten wij voor niets tussen. Als de goedkeuring van dat rapport er is, verwacht je ook dat alles in orde is."