Politie Brussel Zuid vindt meer dan 140 kilogram drugs bij huiszoekingen

De huiszoekingen maakten deel uit van een intensief onderzoek naar drugshandel in de omgeving van het Bethlehemplein in Sint-Gillis, zo meldt het parket: "In samenwerking met de federale politie voerden de diensten van politiezone Brussel Zuid op een gerichte actie uit. Tijdens de operatie werden meer dan 140 kilogram drugs in beslag genomen. Het ging meer bepaald om 24 kilogram cannabis, 120 kilogram cannabishars, 270 gram heroïne en 15 gram cocaïne."