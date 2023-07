Politie geeft achtervolging van dolle autobestuurder op in Jette: 26 verkeersovertredingen vastgesteld

De autobestuurder reed zonder rijbewijs in de zone Kapelle-op-den-Bos/Londerzeel/Meise en werd opgemerkt door een slimme camera. De lokale politie zette de achtervolging in omdat de man zonder rijbewijs rondreed. De man reed tegen hoge snelheid tot in Jette. Onderweg reed hij net geen mensen aan, negeerde hij rode verkeerslichten en vlamde ook over het voetpad. Toen hij zich vastreed, vluchtte hij te voet weg.