Politie-inspecteurs voorkomen dat baby stikt tijdens Kroningsfeesten in Tongeren

“Toen we aankwamen, stonden er veel mensen bij elkaar die duidelijk in paniek waren", vertelt Poisquet. "We kregen de baby in de armen geduwd en die zag al blauw. Er werd langs alle kanten geroepen '"Doe iets!". Ik moest ook wel even slikken, moet ik zeggen. Je krijgt een baby van twee maanden in de armen die dreigt te sterven. Dat is niet niks. We zijn dan begonnen met EHBO. We hadden gelukkig een paar weken daarvoor nog les gehad over reanimatie. We hebben op het rugje geklopt en op het borstje gedrukt. Mijn collega had dan het goede idee het kind met het hoofd lager te houden zodat de slijmen loskwamen en dat lukte."