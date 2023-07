Terugbetaling basispakket energie loopt vertraging op: zeker 120.000 huishoudens hebben nog niets ontvangen

Ook Nadine Van Hoffelen wacht nog op haar premies. "Ik werd ongerust. Ik dacht dat ik de enige was die nog niets had ontvangen. Ik heb gebeld naar de FOD. Ze zeiden tegen mij dat ik geduld moest hebben. Het is toch niet normaal dat ik na een halfjaar nog steeds niets heb ontvangen?"

Haar gaspremie voor november en december is wel al uitbetaald, al heeft dat ook even geduurd. Op 7 april kreeg ze bevestiging van de goedkeuring. Op 25 mei werd ze pas terugbetaald. Zowel Vanthournout als Van Hoffelen geven aan dat de FOD nooit extra info of details heeft gevraagd nadat ze hun aanvraag hadden ingediend.