Hogeschool PXL in Hasselt lanceert postgraduaat voor leidinggevenden in het onderwijs: "vorige maand 20 directeurs gestopt in Limburg"

Hogeschool PXL in Hasselt start in september met het postgraduaat 'Leidinggevende in het onderwijs'. Die opleiding moet directeurs in het basis- en secundair onderwijs, maar ook coördinatoren beter voorbereiden op hun functie. Daar is nood aan, want niet alleen het lerarentekort is een probleem in het onderwijs. Ook leidinggevenden haken af.