Recreatiedomein De Ster waarschuwt voor zwemmersjeuk, veroorzaakt door vervelend maar ongevaarlijk wormpje

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door schistosoma, een parasitair wormpje dat eigenlijk op zoetwaterslakken en watervogels leeft. "Watervogels brengen parasieten in het water die zich op zoetwaterslakken nestelen. De larven van die parasiet gaan dan weer terug op zoek naar watervogels om zich in te nestelen", legt Franky Lyssens van recreatiedomein De Ster uit. "De larven vergissen zich al eens en komen zo op de huid van de mens terecht. Ze gaan daar uiteindelijk dood, maar ze zorgen wel voor jeuk en bultjes op de huid. Je kan dit het best vergelijken met een muggenbeet."

Zwemmersjeuk komt vaak voor in open zwemwater, maar dit jaar komen de klachten van de zwemmers erg vroeg. Dat komt door het warme weer van de voorbije weken. Het water is nu al 2 à 3 graden warmer dan andere jaren. Niet iedereen is even gevoelig voor zwemmersjeuk. "Het is aan de zwemmers zelf om het risico in te schatten", zegt gedeputeerde An Vervliet(NV-A). "Niet iedereen heeft er trouwens last van. Er zijn er die wekelijks zwemmen zonder klachten, anderen hebben dan weer jeuk na één zwembeurt."