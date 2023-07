Rock Werchter en Paradise City schenken hun voedingsoverschotten aan gezinnen in Haacht

“Super dat die festivalorganisatoren ons weten te vinden”, zegt Hilde Martinez van De Tafel van de Buren, de vrijwilligersorganisatie die een keer per week voedselpakketten uitdeelt aan gezinnen in Haacht :”Aanvankelijk organiseerden we enkel een kerstdiner voor mensen in armoede. Maar sinds corona en de energiecrisis zijn er steeds meer mensen die het moeilijk hebben om hun rekeningen te betalen. Eind mei zijn we dan begonnen met voedselbedelingen, elke donderdag. Gemiddeld zo’n 30 gezinnen maken er elke week gebruik van. Daar zitten op dit moment veel families uit Oekraïne bij.”