Rukwinden bij ons houden aan tot na de middag, storm Poly beperkt vliegverkeer op Schiphol

Ons land kreeg vannacht al een "actieve storing" over zich heen met lokaal felle (onweers)buien en rukwinden. Code geel voor wind is nu afgekondigd tot 13 uur en geldt voor Vlaanderen, Brussel en de provincies Henegouwen, Waals-Brabant en Luik. Er is kans op rukwinden tot 70 km/u of meer.