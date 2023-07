Smeer 6 koffielepels per smeerbeurt, en andere tips om zonnecrème veilig te gebruiken

Een goedkope zonnecrème kan even goed beschermen als een duur A-merk. De samenstelling van zonnecrèmes verschilt niet zo veel. Alle producten zijn verplicht om in de crème een beschermende factor voor UVB en UVA stralen toe te voegen. In Niet-Europese landen is dat niet altijd zo. Koop dus liefst zonnecrème in België als je buiten Europa reist. En bestel het niet op Chinese webshop.