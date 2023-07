Steeds meer minderjarigen vapen: e-sigaret kopen blijkt, ondanks verbod, fluitje van een cent

En daar is Lardon heel bezorgd over. "In veel vapes zit nicotine. Veel jongeren zullen daar verslaafd aan worden. Gelukkig wordt die hoeveelheid in België goed gereglementeerd, waardoor er maximum evenveel nicotine als in een sigaret mag zitten. Maar in landen als de Verenigde Staten en China - denk aan de webshops - is het nicotinegehalte vaak veel hoger."

"Nicotine is niet alleen sterk verslavend, maar ook slecht voor het hart en de hersenen. Tegelijkertijd zitten er honderden chemicaliën in zo'n vape die geïnhaleerd worden in heel fragiele, jonge longen."