Turnhout lanceert 'Kind met inktvlekken': wandeling langs 10 muurschilderingen over 19e eeuws jongetje in drukkerij

Turnhout is 10 muurschilderingen rijker. De kunstwerken die verspreid zijn over de hele stad, vertellen het verhaal 'Kind met inktvlekken' over de 11-jarige Senne die in 1892 in een drukkerij werkt. "We hebben hier het geluk om het nationale Speelkaartenmuseum als troef te hebben", vertelt schepen voor Cultuur Astrid Wittebolle (Groen). "In die zin dachten we dat het mooi was om een verhaal te brengen dat zich in het verleden afspeelt, maar toch veel linken heeft met het heden. De jongen ontmoet ook enkele historische figuren uit Turnhout en omgeving."