Stroomcabine aangereden in Aalter, 500 gezinnen uren zonder stroom

Een 500-tal gezinnen heeft een helve dag zonder stroom gezeten in Aalter, nadat een stroomcabine is aangereden. Dat gebeurde op het kruispunt van Doorn en de Weststraat rond half zeven woensdagochtend. "De dader pleegde vluchtmisdrijf. De stroomcabine is volledig vernield. Het is niet uitzonderlijk", zegt David Callens van netbeheerder Fluvius. "Elk jaar zijn er ongeveer tien meldingen van een aanrijding met een stroomcabine. Dat is natuurlijk minder goed nieuws voor wie daardoor zonder stroom zit." De lokale politie onderzoekt de zaak."

Rond twee uur vanmiddag heeft Fluvius generatoren geplaatst, waardoor er weer stroom was. En morgenavond zou de vernielde cabine vervangen worden door een nieuw exemplaar. "Van de overschakeling naar die nieuwe cabine zullen de mensen niets merken", besluit Callens.