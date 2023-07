Superfan Marc uit Ham vertrekt met vrienden naar de Tour de France om te supporteren voor Jasper Philipsen

Ondanks zijn brede interesse in sport, heeft wielrennen wel een speciale plaats in Marc's hart. Zo heeft hij in zijn thuisdorp Ham een supportersclub opgericht voor Jasper Philipsen die ondertussen al 550 leden telt. "De koers leeft echt in het dorp", zegt Marc. "Volgens mij zit iedereen hier op het puntje van zijn stoel als Jasper een kans heeft om te winnen. Ik kan haast niet wachten om met mijn maten te vertrekken naar Frankrijk om hem vanaf de zijlijn van het parcours aan te moedigen."