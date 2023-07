Groot vrijwilligerstekort bij Limburgse vzw Autisme Leeft: 50 kinderen op de wachtlijst voor speelpleinen deze zomer 

De vzw ziet verschillende oorzaken voor de daling. "Vijf jaar geleden hadden we voor zo goed als elk kind een begeleider", blikt Bloemen terug. "Toen is de wetgeving voor jobstudenten gewijzigd en konden ze tijdens het schooljaar ook werken. Op dat moment is de daling gestart. Daarna kwam de pandemie. Sinds die voorbij is, hebben we de indruk dat jongeren enkel nog maar willen reizen, geld verdienen of naar festivals gaan. Er is nog maar weinig intentie om de eigen vrije tijd aan anderen te besteden. Bovendien mogen jobstudenten al tot 600 uur werken en is er een grote vraag naar hen."