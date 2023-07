Toekomstig belevingscentrum “Havenwereld” voorgesteld: “Jongeren warm maken voor een job in de haven”

De provincie investeert ruim 16 miljoen euro in het project. “11 miljoen euro wordt geïnvesteerd in het gebouw en 5 miljoen euro in de educatieve invulling van het centrum”, zegt Lemmens. De erfgoedwaarde van de site blijft zo goed mogelijk bewaard.

“De propellerwerkplaats waar we nu instaan zal de inkom van het centrum worden. Het is een gigantische hal en het ruikt hier ook naar oude oliën. Het is een gedateerd gebouw, maar het is ook erfgoed. We willen dat deels bewaren en deels ook in een nieuw jasje steken. Het zal een innovatieve gerestaureerde plek worden waar je ook nog de historische aard van de gebouwen zal herkennen”, zegt De Ridder. In 2024 zullen de eerste werken starten. Twee jaar later zou het centrum officieel moeten openen.