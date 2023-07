"Gertrudispatteke, Donnapedje, Norbertinessenpad": acht trage wegen in Laakdal krijgen officiële straatnaam

Trage wegen zijn paadjes die vooral worden gebruikt door voetgangers en fietsers, zoals jaag- en bospaden en oude spoorwegbeddingen. "We willen duidelijk maken dat zo'n trage weg voor ons even belangrijk is als een gewone weg", zegt schepen van Mobiliteit en Verkeersveiligheid Frank Sels (Prolaakdal). "Als we meldingen krijgen van mensen: ik ben daar gevallen, of er is een gat in die trage weg, dan is het handig om te weten over welke plek het precies gaat. Of bij noodgevallen kunnen de hulpdiensten snel ter plaatse gaan. Daarnaast krijgen we ook regelmatig meldingen over sluikstort, en dan kunnen onze diensten dat sneller opruimen."