"Ik voel mij misbruikt": obligatiehouders zorggroep Triamant boos na boodschap dat het geld op is

Na een gevarieerde carrière in onder andere de farmaceutische en telecomsector startte ondernemer Robrechts in 2010 samen met vennoot Dirk De Baets een vernieuwend woonconcept met verschillende woon- en leefbuurten in heel Vlaanderen waar jong en oud konden samenwonen. De eerste campus ging in 2010 in Sint-Truiden van start. Doorheen de jaren kwamen er in heel Vlaanderen nog zes andere buurten bij.