Twee techbedrijven ontwikkelen samen met KRC Genk een virtual reality-toepassing voor voetbalclubs

"Virtual reality en artificiële intelligentie vinden meer en meer hun weg in onze maatschappij”, zegt algemeen directeur van KRC Genk Erik Gerits. “Ook bij KRC Genk kijken we steeds vooruit. Voetbal wordt immers meer en meer beslist in details. We zetten daarom graag mee onze schouders onder Replay VR om de technologieën van de toekomst verder te verfijnen zodat ze ook in de voetbalwereld grenzen kunnen verleggen.”