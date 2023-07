Een inkijk in de krantenlobby: hoe uitgeverijen al jaren helpen om Bpost miljoenen subsidies te bezorgen

De uitgevers en Bpost stemmen die politieke contacten telkens op elkaar af. Zo overleggen ze bijvoorbeeld over een brief die de uitgevers aan de minister van Economie zal schrijven. In die brief pleiten de uitgevers ervoor dat Bpost nog twee jaar langer de subsidies krijgt om kranten te bezorgen. Dat is de maximale verlenging die is voorzien in het contract dat de subsidies regelt.

IPM, de uitgever van onder andere de Franstalige kranten La Libre en La Dernière Heure, schrijft in een mail dat het "zeker wil zijn dat de inhoud van de brief overeenkomt met het standpunt van Bpost". "We zitten op dezelfde golflengte", antwoordt Bpost, nadat het enkele aanpassingen heeft doorgegeven. Zo schrijft Bpost mee aan het lobbywerk van de uitgevers.