Verboden te roken op muziekfestival "12 Inch Lovers" in Bonheiden bij 28 graden of meer

Een opvallende maatregel op het nieuwe muziekfestival "12 Inch Lovers" in Bonheiden. Daar zal je op 6 augustus niet mogen roken als het 28 graden of warmer is. Het festival vindt plaats op het Zellaerdomein. "De organisatoren kwamen zelf met het voorstel. Het is een kasteeldomein met heel wat grassen en planten", zegt burgemeester Lode Van Looy (BR). "We willen met de maatregel voorkomen dat ze vuur zouden vatten en dat de brand zou uitbreiden naar het bosgebied ernaast."