Verdachte die agenten aanviel aan commissariaat in Anderlecht blijft in de cel

Op zaterdag 29 april stond de verdachte aan het politiecommissariaat in de Demosthenestraat in Anderlecht, toen een patrouille met twee politie-inspecteurs kwam aangereden. Toen een van de politiemensen de man aansprak, ging die de politie-inspecteur onmiddellijk te lijf. De dader probeerde daarbij het dienstwapen van de politieman af te nemen, maar de tweede politieman kon - met de hulp van enkele collega’s uit het commissariaat - de man overmeesteren. De arrestatie verliep echter niet zonder slag of stoot. Vijf politiemensen raakten door het incident gewond.