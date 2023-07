Verhuis helikopters van luchtmachtbasis in Koksijde naar luchthaven Oostende pas voor 2026

De verhuis van de helikopters van de luchtmachtbasis in Koksijde naar de luchthaven van Oostende is opnieuw uitgesteld. De verhuisdatum was een tijdje geleden al verlaat naar eind 2024, maar nu zou de helikoptervloot pas in 2026 landen in Oostende. De burgemeester van Koksijde Marc Vanden Bussche (Lijst Burgemeester) heeft plannen met de oude basis en vindt het uitstel vervelend.