Zwaarst gestrafte kindermisbruiker van ons land vervroegd vrijgelaten: "Niet uitzonderlijk, wel merkwaardig"

De zwaarst gestrafte kindermisbruiker in ons land ooit - Pieter C. - is na 7 jaar cel in alle discretie voorwaardelijk vrijgelaten door de strafuitvoeringsrechtbank van Oost-Vlaanderen. Dat schrijven de kranten van Het Mediahuis en is ons bevestigd. De man had een gevangenisstraf gekregen van 19 jaar en ook 15 jaar terbeschikkingstelling. Hij verblijft momenteel in Nederland waar de voorwaarden, onder meer therapie, zullen opgevolgd worden.