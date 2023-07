Vlaamse eenheidslijst dumpt N-VA in faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode

In de Vlaamse faciliteitengemeente Sint-Genesius-Rode heeft de Franstalige lijst van burgmeester Pierre Rollin (IC-GB) de meerderheid met 18 zetels (70% van de stemmen). De Vlamingen leveren één schepen, dat ligt bij wet vast. Sinds jaar en dag is dat Anne Sobrie van CD&V. Zij kwam in 2018 op met de Vlaamse eenheidslijst Engagement 1640 , goed voor 30% van de stemmen. Dat leverde hen 7 zetels op in de gemeenteraad.