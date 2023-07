Vogelsoorten waarbij mannetjes vaker vreemdgaan "scheiden" ook vaker, volgens nieuw onderzoek

Vogelsoorten waarbij mannetjes vaker vreemdgaan, "scheiden" ook vaker. Ook de migratie-afstand van soorten heeft een invloed op de scheidingskansen. Dat blijkt althans uit een nieuwe studie van Duitse en Chinese onderzoekers. Dat sommige vogels tijdens het broedseizoen een nieuwe partner zoeken is bekend, maar het is de eerste keer dat wetenschappers factoren in kaart hebben weten brengen die lijken te gelden voor verschillende vogelsoorten.