Vrachtwagen rijdt door middenberm en ramt drie voertuigen op E34

Rond 19 uur dinsdagavond verloor een buitenlandse vrachtwagen om nog onbekende reden de controle over het stuur. De chauffeur reed door de middenberm. Hij botste daarop tegen drie auto’s die uit de tegenovergestelde richting kwamen. De brandweer moest een van de bestuurders die gekneld zat bevrijden. Door het ongeval was de E34 in de richting van Antwerpen even volledig versperd.