Wat werd er allemaal begraven in jouw tuin tijdens WOII?

“Ik moet nog aan de Duitsers zeggen dat ze mijn fiets moeten teruggeven.” Dat is vandaag nog altijd een vaak verteld mopje bij oudere generaties. Tijdens de terugtocht van de Duitsers in september 1944 was er een schaarste aan voertuigen. "De geallieerden waren geland in Normandië en deelden rake klappen uit aan de Duitsers. Ze vernielden vanuit de lucht met hun vliegtuigen heel veel motorvoertuigen. Wat er voor hen nog overbleef waren paarden, karren, kruiwagens en fietsen", meent Schrijvers. En dat gingen die soldaten bij de Belgen zoeken.

Die begonnen op hun beurt massaal hun transportmiddelen te verbergen. Dat gebeurde in de stal of op zolder, maar er werden ook grote gaten gegraven waarin alles werd gedumpt. "Dat die fietsen gestolen werden was een drama, want dan moesten de mensen alles te voet doen. Zelfs de schoenen moesten in die tijd speciaal opgelapt worden. Dus dat was wel iets wat bij mensen in herinnering bleef."