Werken voor nieuw speelplein in Houthalen-Helchteren van start gegaan

In Houthalen-Helchteren zijn de werken voor een nieuw speelplein van start gegaan aan de kerk van Laak. Het speelplein is gericht op kinderen tussen 6 en 12 jaar, maar ook voor kinderen met een beperking is er een klank- en voelwand voorzien. Midden augustus zal het speelplein vermoedelijk

openen.