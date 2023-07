Werknemers verdeelcentrum Decathlon in Willebroek leggen opnieuw spontaan het werk neer

"We zien dat het aantal diensten voor de e-commerce - de handel via het internet - gedaald is met 70 procent en dat er beroep wordt gedaan op een verdeelcentrum over de grens, in Tilburg", zegt Deniz Agbaba van de socialistische vakbond. "We zien ook dat er steeds meer mensen worden afgedankt en dat ze worden vervangen door studenten of interimkrachten."

Er zijn al vaker acties geweest aan het depot in Willebroek. De vakbonden zeggen dat er geen sociaal overleg is bij Decathlon. Vanuit het verdeelcentrum in Willebroek worden de winkels in ons land bevoorraad. Er werken zo'n 600 mensen.