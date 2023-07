17e-eeuws zilveren hert uit Oudenaards MOU Museum opgenomen in topstukkenlijst van Vlaamse Gemeenschap

Het zilveren hert is een drinkbeker in de vorm van een liggend hert. Het werd rond 1620 door een edelsmid uit Middelburg gemaakt. "Werk van die edelsmid is heel zeldzaam", weet Van Kerckhoven, "er zijn maar twee andere stukken van de man bekend en die staan in het Rijksmuseum in Amsterdam". Bekers in de vorm van een dier waren in de 17de eeuw erg populair. Ze stonden meestal te pronken op een dressoir. "Dat het bovendien een liggend hert is, maakt het stuk zo uniek. Je vindt veel vaker een rechtopstaand of een steigerend hert. Zo'n zilveren hert in liggende positie vind je ook nog in het British Museum in Londen, het Metropolitan in New York, het Kunsthistorisches Museum en Wenen en dus ook bij ons in Oudenaarde", zegt Van Kerckhoven trots. "Over de waarde van het hert ga ik me om begrijpelijke redenen niet uitspreken."