Van gevestigde waarden tot debuut: dit zijn de 20 genomineerden voor Zomerhit

Alleen recente Vlaamse singleproducties die tussen 2 juni en 7 juli 2023 zowel in de Ultratop als in de playlist van Radio2 en/of MNM stonden, konden genomineerd worden. 20 nummers zijn op die manier genomineerd voor Zomerhit.

Deze zomer worden er in totaal zes Zomerhit-shows uitgezonden op VRT 1 en VRT MAX. In de eerste vijf afleveringen worden telkens vier genomineerden voorgesteld aan de kijkers, die kunnen stemmen op hun favoriet via de app van VRT MAX. In de finale blijven tien nummers over, van wie er één de Zomerhit wint en zo Margriet Hermans met "Lekker blijven hangen" opvolgt.

De stemming voor Zomerhit is vanaf nu al geopend: vanaf vrijdag 7 juli kan iedereen elke week één keer stemmen op zijn drie favoriete artiesten tot en met zaterdag 12 augustus. Vanaf zondag 13 augustus kan iedereen stemmen op zijn drie favorieten uit de tien finalisten. Alle stemmen worden gedurende de hele zomer bij elkaar opgeteld. Zo bepaalt het publiek wie er wint.

Het Zomerhitrecord staat al jaren op naam van Belle Perez, die de prijs tussen 2002 en 2006 gedurende vijf jaar op rij heeft gewonnen. Als presentator Niels Destadsbader, die dit jaar opnieuw genomineerd is, de Zomerhit wint dan evenaart hij dat record.