35 Oostendenaars laten bloed onderzoeken op aanwezigheid van PFAS

De personen die langskwamen voor een onderzoek zullen gecontacteerd worden via hun huisarts met de resultaten. Bij verschillende buurtbewoners valt de bezorgdheid op dit moment nog mee. "Ik woon al 47 jaar in de buurt van de luchthaven", zegt Steve Van Wonterghem, "Ik heb hier altijd gespeeld als jong gastje, daarom wilde ik toch eens een test laten doen. Paniek is er niet, maar wel wat gezonde bezorgdheid."

"Ongerustheid is een groot woord", vult buurtbewoner Gerard Mortier aan, "we willen wel weten hoe de vork aan de steel zit. We hebben een tuintje waar al eens wat geplant wordt. Dus we willen weten of we effectief PFAS in ons bloed hebben." En daar gaat ook Brenda Denolf mee akkoord. "Wij wonen op enkele huizen van de luchthaven. Ik ben hier geboren. Vroeger was er geen sprake van PFAS en nu duikt het overal op."