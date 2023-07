9 op 10 vrachtwagens niet in orde bij politiecontrole in Turnhout: 10.000 euro aan boetes uitgeschreven

In Turnhout heeft de lokale en federale politie tien vrachtwagens gecontroleerd, waarvan negen niet in orde bleken te zijn. In totaal schreef de politie bijna 10.000 euro aan boetes uit, voor defecte lichten, ontbrekende spatborden of het niet naleven van rusttijden. Tijdens de controle kon de politie een beroep doen een mobiel autokeuringsstation.