Achelse Kluis lanceert voor het eerst nieuw biermerk: PASSEUR

Sinds vorige vrijdag kan er een PASSEUR, zowel wit als bitter, besteld worden in het café van De Achelse Kluis. Over een paar weken zal het ook te koop zijn in het winkeltje aan de ingang. "Voorlopig is het enkel hier verkrijgbaar. Als we merken dat onze bezoekers het graag drinken, gaan we het op de markt brengen. In de toekomst willen we ook andere bieren brouwen onder de naam PASSEUR en we willen ook een pils op de markt brengen, die gebaseerd is op de huidige Achel", besluit Jan Tormans.