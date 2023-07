Directie en vakbonden bereiken akkoord over veiligheidsmaatregelen in gevangenis van Merksplas

In de gevangenis van Merksplas hebben de directie en vakbonden een akkoord bereikt over de maatregelen die moeten genomen worden om het veiligheidsgevoel van het personeel te verhogen. Op korte tijd waren er meerdere zware incidenten met geïnterneerden. Er zal extra bewakingspersoneel komen in vroege en late diensten en een extra psychiatrische verpleegkundige. Er zullen ook een paar keer per jaar gesprekken plaatsvinden waarbij de personeelsleden kunnen ventileren over hun ervaringen op de afdeling.