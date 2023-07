Autocar stort in ravijn in Mexico, minstens 25 doden

De bestuurder verloor woensdag de controle over het stuur en de passagiersbus belandde in een ravijn van 25 meter diep. Het ongeval vond plaats in de grotendeels inheemse Mixteca-regio van de zuidelijke staat Oaxaca.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Jesús Romero, zei dat wellicht 27 mensen zijn omgekomen, onder wie een peuter. Er zijn ook zowat 20 mensen gewond geraakt, sommigen zeer ernstig.

"Het lijkt erop dat een gebrek aan vaardigheid en vermoeidheid bij de chauffeur het ongeluk hebben veroorzaakt", zei Romero tegen een lokaal televisiestation.



Foto's die door de politie werden verspreid, suggereren dat de bus was omgeslagen en het passagierscompartiment is verpletterd.