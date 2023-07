Ecovignet verplicht in verschillende Franse steden, maar let op waar je bestelt: "Ik kocht het vignet op niet-officiële site en betaalde 10 keer teveel"

Als je via de officiële Franse website het Crit’Air vignet bestelt, dan bereid je je toch best voor. De officiële site is er in het Frans, Engels of Duits. Je moet een leesbare kopie van je inschrijvingsbewijs uploaden en het vignet zelf kan je met een kredietkaart betalen, via PayPal en met sommige debetkaarten die een veiligheidscode hebben. Bestel ook op tijd. Het kan tot 14 dagen duren voor je het Crit’Air vignet in de bus krijgt.