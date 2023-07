10 nieuwe trajectcontroles in Bonheiden: "Sluipverkeer neemt toe door verkeer uit Mechelen"

Toch zal het nog even duren tot bestuurders een boete krijgen als ze te snel rijden. "Wie kleinere overtredingen begaat en normaal een GAS-boete krijgt, zal een waarschuwing in de bus vinden. Pas vanaf 1 september gaan we boetes uitschrijven. Er is wel een uitzondering voor wie meer dan 20 kilometer per uur te snel rijdt. Dan krijg je een boete via het parket."