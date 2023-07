Nachtclubs in Brussel erkend als cultureel erfgoed

Het is een symbolische erkenning en hoort bij een breder plan voor het Brusselse uitgaansleven, zegt staatssecretaris Ans Persoons. "We willen ons nachtleven en zeker de bekende clubs een toekomst geven. Ook als er problemen zijn zoals recent met de Fuse, moeten we samen naar oplossingen zoeken. Dat is een uitdaging, maar het is het waard. Brussel is echt bekend om zijn uitgaansleven en dat willen we zo houden."