"Zie je een verdachte boot of koopt iemand veel zwemvesten?" Federale politie start campagne tegen mensensmokkel

Een boot vol mensen die vertrekt aan de kust, een boot verstopt onder het zand of een auto die een boot meetrekt. Het zijn allemaal situaties die kunnen wijzen op mensensmokkel en die je best zo snel mogelijk meldt aan de federale politie.

Ook handelaars moeten alert zijn, want in België kopen smokkelaars vaak materiaal om de oversteek van Noord-Franse stranden naar het Verenigd Koninkrijk te maken. "Let op mensen die grote hoeveelheden zwemvesten, motoren of ander materiaal kopen", zegt An Berger van de federale politie. "Ook personen die zo snel mogelijk de aankoop willen voltooien, weinig technische kennis hebben over de boot en contant betalen mogen worden gemeld."