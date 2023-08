CHECK - Een warme lepel? Bakpoeder? Welke online tips werken wel of niet tegen jeuk van muggenbeten?

Waar komt de jeuk bij een muggenbeet nu juist vandaan? "Als een mug steekt, spuit ze wat speeksel in. Dit speeksel leidt ertoe dat het bloed niet klontert en dat de mug dus bloed kan zuigen", aldus Wim Van Bortel, entomoloog bij het Instituut voor Tropische Geneeskunde.



Je krijgt jeuk door dat muggenspeeksel omdat je lichaam hierop reageert en histamine vrijgeeft, legt dokter Van Den Broucke verder uit. En dat zet een reactie in gang om het speeksel van de mug af te breken.

Of hitte langdurig de jeuk zou kunnen verminderen, is nog onduidelijk. Het zou kunnen dat hitte de concentratie histamine en andere ontstekingseiwitten kan doen dalen of zelfs neutraliseren door het openzetten van bloedvaten. "Het is mogelijk dat de hitte een langdurig effect heeft, maar goede studies die bestudeerden of dit theoretisch principe effectief voor langere tijd jeuk voorkomt zijn er niet", aldus dokter Van Den Broucke.

Een factcheck van Very Well Health trekt dezelfde conclusies. Het kan dat hitte de jeuk van een muggenbeet vermindert, omdat de jeukprikkels niet meer goed worden doorgegeven of omdat histamine door de hitte geneutraliseerd wordt, maar dit effect is in beide gevallen tijdelijk. Wanneer de hittebron verdwijnt, komt de jeuk helaas dus terug.