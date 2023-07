Antwerpse scholen ondervinden nog steeds gevolgen van cyberaanval: "Ouders kunnen nu nog achterstallige facturen krijgen"

Voor ouders met financiële moeilijkheden is het niet altijd even gemakkelijk om al die schoolfacturen tegelijk te betalen. Daar proberen de scholen rekening mee te houden door de facturen zoveel mogelijk te spreiden. Wanneer ouders niet op tijd kunnen betalen, krijgen ze een aanmaningsbrief. "Maar in deze situatie gaan wij geen aanmaningskosten vorderen", zegt De Keyser. "Ouders die betalingsproblemen hebben, kunnen in samenspraak met de school voor een gespreide betaling kiezen."