Brandweer redt stier van boer Johan uit Diksmuide uit modderpoel: "Mijn dekstier leek wel een nijlpaard"

Hij lijkt op de foto eerder op een nijlpaard, maar het is wel degelijk een dekstier. Toen Johan Debruyne en Lieve Taveirne gisteravond hun weide in Oudekapelle controleerden, merkten ze meteen dat er wat fout was.

“We controleren onze weiden meermaals per week om te zien of er nog genoeg water is en alles in orde is”, zegt Johan. “Aan het gedrag van onze koeien merkte ik al dat er iets niet juist was. Ze waren heel onrustig. Ik zag ook onze dekstier in de weide nergens. Na wat zoeken vonden we hem vast in de modder van de drinkpoel."

Het beest zat volledig opgeslorpt in de modderpoel, enkel de bovenkant van zijn rug en kop was nog zichtbaar. "Alleen zijn hoofdje zat nog uit. Mijn dekstier leek wel een nijlpaard. Hij zat er wellicht al een dag in en was volledig uitgeput. Dat beest weegt meer dan 1.200 kilogram en heeft gewroet om zich te bevrijden, maar raakte zo alleen maar dieper.”

