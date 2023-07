Hegago, Pajottenland of Gooimaarden: drie gemeenten zijn op zoek naar fusienaam

De drie lokale besturen doen ook een oproep naar hun burgers om een nieuwe en originele naam te zoeken voor de fusiegemeente. “Heel wat inwoners hebben creatieve ideeën, zien linken met het verleden of met ons landschap, met onze identiteit, … En die ideeën willen we graag verzamelen,“ vertelt burgemeester van Herne Kris Poelaert (CD&V). “Het is belangrijk dat de nieuwe naam herkenbaar is en verbinding creëert. Bovendien moet het een algemene naam zijn voor de drie gemeenten. Ik kijk alvast uit naar de voorstellen.”

Een voorstel voor de nieuwe naam kan ingediend worden tot en met vrijdag 15 september 2023. Dit kan via www.groeienomkleinteblijven.be of via kaartjes (te verkrijgen in het gemeentehuis, op gemeentelijke evenementen, … ).