Amerikaanse band Eagles, bekend van "Hotel California", kondigt afscheidstournee aan

Don Henley, Joe Walsh, Glenn Frey en Timothy B. Schmit richtten de Eagles op in 1971. Een goede vijftig jaar later bestaat de band nog steeds. Met meer dan duizend concerten en meer dan 150 miljoen verkochte albums, wordt de band gezien als een van de meest succesvolle en langstlopende groepen in populaire muziek.

Hun album "Their Greatest Hits (1971-1975) werd het best verkochte album aller tijden in de Verenigde Staten, tot dat Micheal Jackson's "Thriller" het in 2009 van de troon stootte. Na de dood van gitarist en toetsenist Glenn Frey in 2016 kondigde de band aan niet meer op te treden.