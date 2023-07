Eeklo zorgt voor groene energie voor 20-tal kwetsbare gezinnen: "Op termijn duurzamer dan éénmalige terugbetaling"

Kwetsbare gezinnen levenslang toegang geven tot groene én betaalbare energie: dat is de ambitie van het Europees pilootproject Power Up. Dat project vindt plaats in zes steden in Europa, waaronder dus ook Eeklo. Ze merken dat er wereldwijd veel interesse in is, zegt schepen Filip Smet.

"Andere steden kijken naar ons project en magazines over groene energie geven ons als voorbeeld. Het zou fijn zijn dat dit project verder kan uitgerold worden. Wie weet kunnen we dit opschalen naar de rest van Vlaanderen zodat elke gemeente en stad haar eigen energie kan brengen naar de gezinnen die het nodig hebben."