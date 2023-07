Voorkomen is beter dan genezen: 5 tips van hulpverleners op festivals om vaak voorkomende kwalen te vermijden

Algemene tip? De hulpverleners benadrukken dat het medisch personeel met plezier de handen uit de mouwen steekt op festivals. Iedereen in de hulppost is trouwens gebonden aan het medisch beroepsgeheim."Happy to help, not here to judge" (bereid om te helpen, niet om te oordelen, red.) is hun motto.

Ga dus zeker naar de hulppost als je verzorging nodig hebt, ook al is jou iets overkomen waarvoor je je schaamt, of heb je jezelf ongewild in gevaar gebracht door een bepaalde situatie, alcohol of drugs. Wees eerlijk over wat er gebeurd is, zo kan je het best geholpen worden.

Het aantal intoxicaties of tijdelijke vergiftigingen door alcohol en drugs is "beperkt", horen we zowel bij Rock Werchter, Tomorrowland als Pukkelpop. Een handvol mensen raakt tijdens die festivals op die manier even bewusteloos en moet tijdelijk naar de spoeddienst van een ziekenhuis.