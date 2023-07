AZ Vesalius gaat op 12 jaar tijd 5.615 ton CO₂ besparen dankzij nieuw energieprestatiecontract

Hoe die besparing net zal verlopen, is de verantwoordelijkheid van Equans. Dat bedrijf neemt zowel de uitvoering als het onderhoud op zich. "De verduurzaming van AZ Vesalius ziekenhuis is volledig in lijn met de kernmissie van Equans: het begeleiden van onze klanten in hun energietransitie. Op basis van onze jarenlange ervaring en expertise in de bouw en het onderhoud van ziekenhuizen zijn we in staat een optimale dienstverlening aan te bieden. We zijn trots om ons steentje bij te dragen", legt Hans Verlinde van Equans uit.