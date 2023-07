147.000 Belgen krijgen psychologische hulp terugbetaald, helft daarvan voor de eerste keer ooit bij psycholoog

Ook belangrijk is dat 30 procent van de mensen die die terugbetaalde hulp opzoeken, uit kwetsbare situaties komt, zoals mensen in armoede of jongeren in een moeilijke gezinssituatie.

Daarom benadrukken de onderzoekers dat er nog meer ingezet moet worden op vindplaatsgericht werken, waarbij de hulp wordt aangeboden in scholen, huisartsenpraktijken, in OCMW's en jeugdbewegingen. Zo bereik je een populatie die niet snel in de zorg zou komen, klinkt het.